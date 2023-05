È morto oggi, a 78 anni, Giuseppe Aquilino, proprietario della nota gioielleria di Via Sparano, in pieno centro a Bari. Gioielliere, pioniere a Bari e non solo, è stato anche presidente di Federpreziosi.

Lascia due figlie, che proseguiranno la sua attività.

L'annuncio della morte tramite il profilo Facebook della gioielleria.