Non solo corteo storico. Per il 7 maggio, prima giornata della festa di San Nicola a Bari, il Comune organizzerà per il secondo anno consecutivo anche lo spettacolo di danza aerea. Lo ha stabilito la giunta, accettando la proposta dell’associazione ResExtensa con la direzione artistica di Elisa Barucchieri. Lo spettacolo si svilupperà su due momenti: uno di volo in piazza Libertà e un altro itinerante che accompagnerà tutto il percorso del corteo con il volo di saluto al passaggio della caravella. L’importo sarà di 60mila euro che si uniranno ai 99 mila euro messi a disposizione del Comune per l’organizzazione del corteo vero e proprio. «Trattandosi di un evento di rilievo, unico e irripetibile – si legge nella delibera di giunta - ideato appositamente per questa nuova edizione del corteo dall’associazione Resextensa, che vanta una solida reputazione e un’esperienza pluriennale per la quale ha ricevuto il riconoscimento ministeriale di Centro nazionale di produzione per la Danza (2022-24), e considerato che Elisa Barucchieri è una figura di spicco della danza contemporanea, l’amministrazione ha accolto la proposta riconoscendole i caratteri di unicità, originalità e infungibilità».

Il calendario

Lo spettacolo pensato per piazza Libertà, dal titolo “San Nicola degli stranieri”, si svilupperà tra aria e terra, con danze, acrobazie e grandi elementi scenici e con un’attenzione speciale a luci, suono, narrazione e nuove tecnologie, mentre lungo il percorso del corteo la figura del santo emergerà grazie alla realizzazione di un carro scenografico di grande impatto simbolico e artistico.

La delibera approvata ieri dispone anche che il coordinamento delle azioni di spettacolo venga attentamente curato e definito in collaborazione con il soggetto che si aggiudicherà la realizzazione dell’edizione 2024 del corteo storico affinché l’intero evento risulti come un momento unitario, rafforzato dalla collaborazione tra più soggetti. Alla manifestazione d’interesse, scaduta lo scorso 19 marzo, hanno partecipato sei aziende.

«Anche quest’anno abbiamo scelto di affiancare alla sfilata in costume lungo le strade e le piazze della città le evoluzioni spettacolari della danza aerea, con l’intento di creare un’atmosfera di stupore e magia al passaggio del Corteo e della tradizionale caravella – commenta l’assessore alle Culture, Ines Pierucci -. Nei prossimi giorni conosceremo il soggetto vincitore del bando per l’organizzazione del Corteo storico, che dovrà dialogare con Resextensa per definire gli aspetti di dettaglio dell’evento del prossimo 7 maggio, l’ultimo dell’amministrazione Decaro».

Confermato, sempre per le giornate di San Nicola, anche il Villaggio del gusto che sarà allestito in largo Giannella. L’evento si svolgerà dal 6 al 12 maggio prossimi: protagonisti saranno anche quest’anno i birrifici artigianali pugliesi e gli operatori meridionali dello street food che nella settimana dell’evento promuoveranno la vocazione di un territorio ricco di ricette tradizionali, l'educazione al gusto e alla cultura dell’alimentazione.

«Le imprese artigianali sono un elemento fondamentale del tessuto economico e produttivo della nostra terra - commenta l’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone - i baresi e tutti i visitatori potranno assaporare anche quest’anno le eccellenze gastronomiche e le migliori birre artigianali sul mercato».

Infine nei giorni scorsi è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per i posteggi per la sagra: su 188 istanze pervenute per l’assegnazione di spazi per la vendita di prodotti non alimentari, di artigianato, dell’enogastronomia pugliese, paninoteche mobili, fast food, friggitorie e street food, 13 sono quelle escluse.