Elliot Erwitt: le opere in mostra a Bari a un mese dalla scomparsa del grande fotografo americano

A Bari dal 28 dicembre al 31 marzo al teatro Margherita le foto del grande fotografo americano Elliot Erwitt. La mostra, intitolata "Elliott Erwitt-Icons" è organizzata e promossa da Cime, curata da Biba Giacchetti con il sostegno del Comune di Bari e della Regione Puglia, la mostra Icons si propone di celebrare l'arte del fotografo scomparso lo scorso 29 novembre, all'età di 95 anni, «la sua incredibile capacità di raccontare, allo stesso modo, i grandi eventi della storia e i piccoli avvenimenti della quotidianità», spiega il Comune di Bari in una nota. Sarà quindi possibile ammirare le opere più importanti e più amate dell'artista statunitense. Un vero e proprio «spaccato della storia e del costume, interpretati con l'ironia ineffabile la vena surreale di Erwitt, talvolta potentemente romantica, che rappresenterà il primo vero omaggio alla memoria, a un mese esatto dalla sua scomparsa».

Chi è Elliot Erwitt

Erwitt, noto per il suo sguardo poetico sulla vita quotidiana e la sua capacità di trasformare momenti fugaci in opere d'arte, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della fotografia, influenzata per sempre dalle immagini che hanno definito una carriera e un'epoca straordinaria. «La fotografia - spiega l'assessora comunale alle Culture, Ines Pierucci - è un mezzo potente che, anche grazie ai tanti archivi storici, patrimonio culturale inestimabile, ancora oggi ci permette di conoscere e comprendere tanto il passato quanto il presente attraverso la sensibilità e lo sguardo di chi cattura le immagini».