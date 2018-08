Dopo il Gargano le acque baresi, la discesa a Sud delle cubomeduse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il Gargano sono state avvistate anche nelle acque antistanti Molfetta e Giovinazzo. Si tratta di cubomeduse, appartenenti alla specie Carybdea marsupialis, fotografate da alcuni biologi marini dell'Istituto di Scienze Marine del CNR.La dottoressa Angela Santucci, parte dell'equipe che ha immortalato gli esemplari durante un'immersione subacquea notturna tre giorni fa, spiega che gli avvistamenti sono stati fatti anche da bagnanti del luogo.Sebbene il primo avvistamento nell'Adriatico risalga al 1989, l'ampia diffusione della specie è legata alla presenza di chilometri di barriere frangiflutti per la protezione dall'erosione costiera. In questo modo il litorale roccioso favorisce l'ospitalità della carybdea che nello stadio di polipo vive attaccata alle rocce. Difficile dire quanto a Sus si sia già spinta in Puglia.Gli esemplari di questa medusa si spostano velocemente. Si tratta di una medusa trasparente molto piccola, con l'ombrello a forma di cubo di 3-4 cm e quattro tentacoli lunghi una decina di centimetri. Le sue punture sono dolorose ma non letali a differenza della specie Chironex fleckeri (più nota come vespa di mare) che vive lungo le coste settentrionali dell'Australia. La notte si sposta verso riva attratta dalle luci delle città.È tra le meduse più urticanti dei nostri mari insieme alla Pelagia noctiluca. Pertanto, se ci sono cubomeduse, meglio evitare i bagni notturni, anche sotto una irresistibile luna piena.