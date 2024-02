De Laurentiis: «Napoli senza vivaio? A Bari abbiamo la seconda squadra». E in città esplode la rabbia

Dopo aver riconquistato la fiducia della piazza ingaggiando l’esperto (e vincente in B) Iachini, la famiglia De Laurentiis finisce nuovamente nel mirino della tifoseria, ma più in generale di Bari in tutte le sue componenti.

Il malcontento

A generare malcontento le dichiarazioni di papà Aurelio in conferenza stampa a Napoli: «Sto immaginando quello che c’è da fare per il 2030 affinché il Napoli possa essere una società economicamente forte da competere con le big mondiali. In molti ci accusano di non aver investito sui giovani e sul vivaio, ma avere una seconda squadra (il Bari, ndr), portarla dal fallimento alle soglie della A e tirare fuori i vari Cheddira e Folorunsho, giovani di prospettiva di proprietà del Napoli, denota che sul pezzo ci siamo».



Dichiarazioni che stanno facendo discutere, sul web e non solo, tra la rabbia crescente di tutti i baresi. Parole che potrebbero incrinare ulteriormente i rapporti tra piazza e società, già sul filo di lana dopo l’attuale stagione dei biancorossi.