I preparativi sono andati avanti fino a notte fonda e già da questa mattina scatteranno i primi divieti. È tutto pronto per accogliere a Bari Robert Plant, icona del rock e front man dei Led Zeppelin.

L’artista si esibirà dalla rotonda del lungomare della Fiera insieme a Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro). Un evento di importanza internazionale che ha registrato, nel giro di pochi giorni, il tutto esaurito (2500 i biglietti previsti e venduti). Oggi a Bari arriveranno fan non solo da tutta Italia (in particolare dalla Puglia, dall’Emilia, dal Lazio, dalla Campania e dalla Lombardia), ma anche da diversi paesi dell’Europa come Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Ungheria, Russia, Svezia, Gran Bretagna. Fan in arrivo anche dal Canada e dagli Stati Uniti.

Il piano traffico



I primi divieti sono scattati questa mattina dalle 5: stop alle auto su via Paolo Pinto, tra il lungomare Starita e l’ingresso ex Eataly. E’ istituito l’obbligo di svolta a destra su via Adriatico in prossimità dell’intersezione con via Mogadiscio per i veicoli che provengono dal lungomare Starita (lato Cus Bari) e l’obbligo di direzione a sinistra sul lungomare Starita in prossimità dell’intersezione con via Marconi. Saranno chiusi al transito dalle 14 alle 24 il lungomare Starita, tratto compreso tra via Marconi e via Adriatico, via Skanderbeg Castriota, tratto compreso tra via Marconi e il lungomare Starita, via Adriatico, tra via Marconi e Starita e via Giordano.

Modifiche anche per le linee Amtab: cambiano i percorsi del 2/- 22. 27, 42 e 53. I bus non proseguiranno per il lungomare Starita e via Paolo Pinto ma svolteranno in zona Arena della Vittoria.

Le aree sosta



Per permettere un più facile raggiungimento del luogo del concerto la società organizzatrice ha chiesto l’attivazione di aree di sosta specifiche: via Verdi 1 (compresa tra via Accettura e prima traversa via Accettura) attrezzata con barriera; via Verdi 2 (compresa tra via Verdi, via Accettura, via Pola). Il servizio partirà dalle 7.30 alle 24. Le aree di sosta potranno essere utilizzate solo dai possessori di contrassegno da esporre sul cruscotto all’interno del veicolo per successiva verifica. Il personale di servizio consentirà l’accesso previa lettura del QR-code visualizzabile sullo smartphone dell’utente. Il posto auto costa 5 euro ma i ticket sono in vendita esclusivamente online fino ad esaurimento posti.

Controlli e stop alla vendita di bevande in bottiglia



L’area del concerto sarà aperta dalle 19, lo show inizierà alle 21. In base alle leggi sulla sicurezza agli eventi, il personale potrà effettuare dei controlli all’entrata, e non si potrà accedere nell’area del concerto con zaini voluminosi, bottiglie, borracce, e spray di qualsiasi genere inclusi deodoranti e anti-zanzare, nonchè fotocamere o videocamere professionali.

Per l’occasione infatti il Comune ha emesso un’ordinanza per la tutela della sicurezza pubblica: a partire dalle 14 del primo settembre e fino a due ore dopo la fine del concerto, nel perimetro disegnato dalle seguenti vie: via Paolo Pinto, Lungomare Starita (da via P. Pinto a via Marconi), via G. Marconi e via Adriatico (da via Marconi a via P. Pinto), nonché sulle vie Umberto Giordano e sulla stessa via P. Pinto, sarà vietato a chiunque, di somministrare o vendere per asporto o detenere, su area pubblica e aperta al pubblico, bevande in bottiglie e in contenitori in vetro o in lattine, nonché in bottiglie di plastica munite di tappo.

All’interno dell’area concerto è prevista una zonacon prodotti e ingredienti di eccellenza pugliese forniti dai partner del Locus festival.

