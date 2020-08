Positiva la commessa salentina di una profumeria su via Sparano, cuore dello shopping: negozio chiuso per sanificazione. Ed è caccia ai contatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Positiva al tampone per individuare il coronavirus una commessa di una nota profumeria lungo via Sparano, cuore dello shopping del capoluogo pugliese, Bari . E proprio in questa stagione di saldi, con le strade affollate di turisti e villeggianti, il Covid-19 torna a diffondersi, complice anche un generale calo dell'attenzione e della prudenza da parte dei cittadini.La donna, che ora è seguita dai medici della Asl, è di Brindisi, nonostante lavori a Bari. Tutte le persone che sono venute in contatto con lei saranno messe in isolamento e sottoposte al tampone. E' caccia anche ai clienti della profumeria, probabilmente ignari del possibile contagio.