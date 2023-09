Cie di Bari, le condizioni all'interno del centro «un danno all'identità» del Comune: la sentenza della Cassazione

Il Cie (Centro di identificazione ed espulsione) di Bari Palese ha costituito un danno all’identità del capoluogo pugliese. Lo ha stabilito la corte di Cassazione. Il Comune dovrà quindi essere risarcito, ma a stabilire la quantificazione di tale risarcimento dovrà essere la Corte di appello.

Cosa è successo

Il danno di identità, «altra cosa rispetto al danno d'immagine» stando a quanto si legge nella pronuncia della corte di Cassazione, sarebbe imputato al fatto che le condizioni inumane di detenzione dei migranti all’interno del Cie.

Situazioni opposte all'identità del Comune di Bari e della provincia quali «comunità capaci di accoglienza, consacrata nella secolare storia di dominazioni straniere e di intrecci di culture religiose e laiche, di rapporto con l'Est Europa ed il Mediterraneo (simboleggiato dal culto di San Nicola, comune con la Russia e il mondo ortodosso)».

Il Comune si è associato in fase processuale, ma il ricorso parte da due privati cittadini. A promuovere l’azione legale erano stati gli avvocati Luigi Paccione e Alessio Carlucci, che avevano intentato causa contro il ministero dell’Interno. Viminale che aveva promosso un ricorso dopo la sentenza di primo grado, che però è stato accolto solo in parte, per quanto riguarda l’effettivo danno provocato, motivo per il quale è stato stabilito che la causa debba tornare in Corte di appello per una valutazione più precisa.