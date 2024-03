L'inviato di Striscia, Vittorio Brumotti, minacciato in un parcheggio a Bari. «Sono un Diomede, ti sparo in testa»

​«Sono un Diomede, ti sparo in testa» è la minaccia rivolta a Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia che nei giorni scorsi si trovava a Bari, nel parcheggio del centro commerciale di Casamassima, per un servizio sull'occupazione abusiva dei posti per disabili.

Cosa è successo

Una vera e propria minaccia quella rivolta da un automobilista a Vittorio Brumotti inviato del TG satirico di Mediaset Striscia la notizia. «Tu non sai chi sono io. Sono un Diomede e ti sparo in testa». L'inviato stava registrando un servizio tv per il Tg satirico sui posti destinati ai disabili ma occupati da incuranti automobilisti. Molti di loro hanno riso e risposto scherzosamente all'inviato speciale di Canale 5. Non invece un automobilista che si è visto recapitare il premio del tg (la macchina "merdina") e che non solo ha lanciato via il premio ma ha anche minacciato di morte Brumotti intimidendolo con chiaro riferimento dell'appartenenza al clan. Poi è andato via.