Ferito da un colpo di pistola. Ai carabinieri: «E' stata la mia ex compagna»

Sparatoria a Bari, in serata. Un uomo di 35 anni è stato ferito, nel quartiere Libertà, da un colpo di arma da fuoco che lo ha raggiunto a un gluteo. È stata la stessa vittima a chiamare il 112, segnalando che a sparare sarebbe stata la sua ex compagna. La presunta aggressione è avvenuta in via Crispi, nei pressi dell'abitazione della donna.La compagna è attualmente «attivamente ricercata per chiarire la questione», spiegano gli investigatori. Sul fatto indagano i carabinieri. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento,il ferito era stato denunciato dalla donna per atti persecutori.