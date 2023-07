Bari, donati 17mila chili di cibo per il progetto "social food"

Dal primo gennaio 2022 al 13 aprile 2023 a Bari sono stati donatidi, per un totale di oltre 270 donazioni e una media mensile di 1.119 chili. I risultati del progettosocialsono stati diffusi oggi e hanno riguardato numerose attività di recupero, raccolta e ridistribuzione del cibo a rischio spreco. L'iniziativa è stata promossa dall'assessorato al Welfare deldi Bari, finanziata dalla Regione Puglia e realizzata dalla cooperativa sociale Caps, dall'Aps Farina 080, dall'associazione di solidarietà sociale Rogazionisti Cristo Re onlus e da Cifir. onlus con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dello spreco alimentare e farmaceutico. Il Comune evidenzia in una nota che il recupero di cibo ha riguardato in misura prevalente frutta e verdura (7.700 chili), latte e yogurt (4.200 litri), dolciumi (1.900 chili), latticini (500 chili), carne (220 chili) e pane (108 chili). L'iniziativa ha inoltre permesso di migliorare la dotazione infrastrutturale delle antenne territoriali cittadine che hanno partecipato alla sperimentazione, attraverso l'acquisto e la distribuzione di quattro frigoriferi, tre congelatori, due macchine per sottovuoto, una piastra a induzione, due forni a microonde, due batterie di pentole, un pc e una stampante, un tavolo in acciaio, oltre a scaffalature e materiali di consumo per la conservazione e il trasporto dei prodotti recuperati (contenitori usa e getta in alluminio). Per quanto riguarda le attività di sensibilizzazione, invece, all'interno delle scuole primarie e secondarie di Bari, sono stati coinvolti oltre 2.500 studenti, in attività di formazione e di animazione territoriale.