La novità: arriva anche in Puglia il semaforo intelligente, se superi i 50 km/h diventa rosso

Un"intelligente" che diventa rosso automaticamente se si superano i 50 e nuove strisce pedonali. Ildimette in sicurezza viale Madre Teresa di Calcutta all'incrocio con via Tauro, a Poggiofranco, a poca distanza da due scuole. I lavori sono iniziati in questi giorni: maggiore sicurezza per i bambini e le loro famiglie.Sarà dotato di lanterne a led di colore biancorosso con sei dispositivi di segnalazione sonora e altrettanti dispositivi count-down, per consentirne la fruibilità a ipovedenti e ipoudenti.A settembre si completerà con un modulo tecnologico capace di rilevare la velocità dei veicoli e attivare lo stop al traffico in caso di superamento del limite di 50 km/h. Ieri sono partiti pure gli interventi per la realizzazione della nuova pista ciclabile in via Liuzzi che collegherà Carbonara con la stazione della linea Bari Bitritto. Saranno realizzate anche tre rotatorie.