Scuole sicure, arrivano 22 telecamere negli istituti in periferia. Aggiudicato appalto per installazione. Impianti di video sorveglianza saranno realizzati all'esterno di 22 scuole di Bari (asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole medie inferiori) che si trovano in zone periferiche della città.

Progetto da quasi 800mila euro

In una nota il Comune informa che è stato aggiudicato alla Prodon impianti tecnologici, per l'importo massimo stimato di 735.544 euro, l'accordo quadro per i lavori di installazione dei sistemi di videosorveglianza per il quale l'amministrazione comunale ha candidato la progettazione finalizzata ad ottenere un finanziamento di 500.000 euro prevedendo un co-finanziamento della stessa entità. Dei 22 impianti da realizzare, 8 saranno serviti da 4 telecamere e gli altri 14 da 8 telecamere in base all'ampiezza delle aree esterne da sottoporre a sorveglianza.

I dispositivi installati entreranno nella rete del sistema di videosorveglianza cittadino integrato, che dispone sul territorio di circa 800 telecamere che trasmettono costantemente immagini alla sala operativa della Polizia locale e che offrono la possibilità di archiviare le immagini per alcuni giorni in modo da renderle disponibili per gli inquirenti nelle eventuali fasi di indagine.