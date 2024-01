Il Bari perde contro la Reggiana: durissima contestazione dei tifosi fuori dallo stadio. Il video

Esplode la rabbia dei tifosi del Bari dopo la sconfitta interna dei biancorossi contro la Reggiana (0-2 a favore degli emiliani il finale del match valevole per la 22^ giornata di campionato di Serie B): al triplice fischio del direttore di gara una parte corposa della tifoseria organizzata si è diretta all'esterno della porta 1 dello stadio San Nicola gridando cori contro la società e facendo esplodere diversi petardi. Successivamente il trasferimento presso la porta 8, quella dalla quale solitamente escono i calciatori del Bari. Al momento non si segnalano incidenti o atti di violenza nei confronti di tesserati, ma il post gara resta infuocato all'esterno dell'Astronave di Renzo Piano.

Era da anni che non si assisteva ad una contestazione fuori dallo stadio con i tifosi che per oltre un'ora hanno assediato le porte d'ingresso agli spogliatoi con le forze dell'ordine a vigilare perché non accadesse nulla. Pesantissimi i cori contro la squadra ma soprattutto contro la società del presidente De Laurentiis già contestato, durante la partita, con la curva degli ultras rimasta senza striscioni sotto gli occhi dei biancorossi.

Il match

Una sconfitta più che meritata per la squadra di Pasquale Marino, protagonista di una delle gare più scialbe dell'intero campionato.

Gli ospiti sono andati in vantaggio a metà primo tempo colpiti dal gol dell'ex Fiamozzi. A pochi pochi minuti dal 90' il raddoppio di Bianco che ha definitivamente messo al sicuro il risultato. Si tratta della seconda sconfitta interna per il Bari in una prova scialba di molti giocatori tra cui Kallon, Sibilli e il neo acquisto Puscas. E' il quinto ko del campionato con i biancorossi che cedono due posizioni in classifica scivolando al 12° posto. La zona play-off, ora distante 4 punti, si allontana ancora di più.

