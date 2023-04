Pane e Pomodoro, il Comune ci riprova: bando per due food truck sulla spiaggia

Il Comune di Bari ci riprova con i food truck a Pane e pomodoro, ma per questa stagione non saranno più tre ma due. Ieri la giunta ha approvato le linee guida per la gara utile alla concessione di due aree demaniali marittime da destinarsi al posizionamento di food truck aventi qualità estetico-ambientali il più possibile coerenti con il contesto paesaggistico circostante. Vietate quindi le classiche “paninoteche”.

Il bando



«Tali food truck - si legge nelle linee guida - forniti dal concessionario all’esito della gara, comporteranno l’esercizio di attività di piccola ristorazione, bar e caffetteria, nell’ambito di un’offerta enogastronomica caratterizzata dalla varietà e dalla qualità dei prodotti, in modo da garantire a tutti i fruitori della spiaggia un servizio di qualità». Ciascun concorrente dovrà produrre domanda per una sola area adibita alla concessione, della durata di 5 mesi, per il periodo indicativamente compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre. L’attività di piccola ristorazione, bar e caffetteria dovrà essere esercitata con apertura giornaliera almeno dalle ore 7 all’una di notte, prevedendo che, al termine di ogni giornata lavorativa e comunque non oltre l’una di notte, il concessionario dovrà spostare i relativi food truck in idonee aree di parcheggio.



Il bando dello scorso anno

«Nei prossimi giorni pubblicheremo la gara per il posizionamento di piccoli truck che offrano ristoro ai fruitori della spiaggia più frequentata della città – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone -. Dopo l’esperienza dello scorso anno abbiamo cercato di semplificare e ottimizzare le procedure di gara riducendo le postazioni da tre a due e favorendo la partecipazione di più operatori economici per le singole postazioni. Crediamo - conclude - che questa rappresenti una delle più importanti opportunità economiche per gli operatori e un servizio fondamentale per i cittadini. Confidiamo quindi che chi sceglierà di partecipare alla gara per le concessioni sia fortemente motivato e consapevole dell’impegno che ci aspetta per offrire ai cittadini una spiaggia all’altezza delle loro aspettative».



Lo scorso anno infatti si presentarono non pochi problemi con l’impresa che si aggiudicò il bando: il primo food truck fu rimosso e sostituito perché non corrispondeva ai criteri previsti dal bando, successivamente gli stessi punti ristoro rimasero chiusi per diverso tempo, senza fornire comunicazione nel merito. Tanto che a settembre il Comune dispose la decadenza della concessione demaniale marittima. Resterà per ora chiuso anche il bar centrale.

Intanto sarà predisposta nei prossimi giorni la gara per la concessione di uno dei due chioschetti sul lungomare di San Girolamo. Sono invece in corso le procedure di verifica delle domande arrivate per le concessioni di quattro locali sulla piastra di San Girolamo (uno destinato anche alla ristorazione con offerta da parte di Impact Surf, due alle attività sportive con offerte da parte delle associazioni Big Air e Impact sport con Tana Onda surf e uno al sociale con l’offerta di Etnie, associazione di promozione sociale), mentre sul lato della costa a sud si è in attesa della conclusione del bando per l’affidamento dell’ex Trullo a San Giorgio la cui precedente gara è andata deserta. Affidato invece l’ex Reef sempre sul lungomare di San Giorgio.

