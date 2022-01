Bari, niente tamponi senza prenotazione. La precisazione della Asl

Tamponi, ai drive through della Asl si accede solo su appuntamento e i test molecolari possono essere prenotati esclusivamente dal Dipartimento di prevenzione o dai medici di Medicina generale. La precisazione arriva dalla Asl di Bari dopo la notizia circolata nelle scorse ore sull'allestimento nel parcheggio dello stadio San Nicola (adiacente il campo di allenamento antistadio) di un grande hub dove effettuare tamponi molecolari gratis e senza prenotazione, senza scendere dall'auto.

La nota della direzione

«Ai drive through della Asl si accede soltanto se muniti di prenotazione: in nessuno dei 16 punti tampone distribuiti sul territorio provinciale è possibile recarsi a sportello - precisa la nota della Direzione generale della ASL di Bari, dopo numerose segnalazioni e richieste da parte dei cittadini in merito alle modalità di esecuzione dei test molecolari anti Sars – Cov 2. L’accesso su prenotazione consente di svolgere le procedure in modo regolare e ordinato: in nessun caso è consentita l’effettuazione dei test liberamente e senza un documento che attesti l’appuntamento con data e orario.

I punti operativi nel Barese

Attualmente sono operativi 16 drive through: tre a Bari città, uno nel quartiere Japigia, uno allo stadio San Nicola e l’altro all’Ospedale Di Venere. I restanti sono distribuiti in tutta la provincia nei comuni di: Triggiano, Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Corato, Gravina, Grumo Appula, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle e Rutigliano»