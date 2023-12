Shopping natalizio, mercati aperti fino alle 20: c'è l'ok del Comune

Lo shopping natalizio a Bari passa anche dai mercati. Questa la strategia delle associazioni di categoria che hanno chiesto e ottenuto dal Comune l’apertura straordinaria di un mercato settimanale, prolungando l’orario fino alle 20. E dall’assessorato allo Sviluppo economico è arrivato il via libera per via Salvemini per due giornate: domenica 17 dicembre e giovedì 21 dicembre.

«Siamo soddisfatti di questa ordinanza che ci consente di rafforzare, in occasione dei giorni che ci portano verso il Natale, un calendario di aperture che è il frutto di una grande collaborazione con gli operatori mercatali e le categorie interessate – afferma l’assessore allo Sviluppo Economico Carla Palone -. Il mercato di via Salvemini sarà quindi aperto fino alle 20 di domenica 17 dicembre e nel consueto appuntamento del giovedì, il 21 dicembre. È un’opportunità in più per gli operatori, così come per cittadine e cittadini, e un’ulteriore azione per sostenere attività che non sono solo importanti dal punto di vista commerciale ma anche perché rafforzano la socialità e il senso di comunità nei nostri quartieri».

Le aperture straordinarie

Da domenica 26 novembre sono iniziate le aperture straordinarie dei mercati nei festivi: il primo è stato quello di via Vaccarella, seguito il 3 dicembre dai mercati settimanali del mercoledì in via Caldarola, a Santo Spirito e Torre a Mare.

L’8 dicembre ha aperto quello del San Paolo mentre non si è tenuto, causa cattivo tempo, quello del 10 dicembre in via Vaccarella. Le aperture straordinarie proseguiranno il 24 dicembre con via De Ribera al San Paolo, il 26 con via Vaccarella, il 31 con via Portoghese. Per quanto riguarda invece le date del 2024 si inizierà il giorno dell’Epifania con via Madre Teresa di Calcutta. Le associazioni di categoria hanno chiesto anche l’apertura straordinaria il 25 aprile del mercato di via Salvemini. «Questo è il calendario già stabilito – spiega ancora Palone – ma non escludiamo altre date, qualora ce le richiedano. Siamo molto contenti della richiesta di prolungamento dell’orario del mercato di via Salvemini, sarà un’occasione per i cittadini anche per cercare qualche regalo per Natale». C’è poi l’appuntamento tradizionale del 23 dicembre con l’apertura straordinaria dei mercati coperti fino a sera, per agevolare la “spesa” per i giorni della Vigilia e di Natale. «Sono tutte occasioni di festa e di incontro – conclude Palone – e momenti importanti anche per gli affari dei commercianti. Per questo accogliamo sempre favorevolmente le richieste di prolungamento degli orari e di aperture straordinarie nei festivi, così come ad esempio capita in estate». Per quanto riguarda invece i mercatini natalizi sulla Muraglia, resteranno aperti fino al 26 dicembre così come quelli di piazza Umberto.