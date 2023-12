Social card, in arrivo ricarica da 460 euro: i requisiti, quando vengono accreditati e come richiedere gli sconti

Arriva la proroga per la social card, il bonus una tantum per la spesa da 382,50 euro, destinato alle famiglie più bisognose. Lo riceverà anche chi non aveva fatto in tempo ad utilizzarlo nei mesi scorsi. E all’importo si aggiunge per Natale un bonus benzina da 77,2 euro: arriverà a partire dal prossimo 15 dicembre, mentre da Capodanno dovrebbero scattare sconti aggiuntivi (forse del 15%), ai distributori dei carburanti convenzionati, sempre per chi ha la carta.

Ad annunciare le novità è stato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell’assemblea invernale di Confagricoltura di ieri, a Roma. Ministro che ha anche bocciato il meccanismo dei click day per accedere ai fondi per l’innovazione in agricoltura e per regolarizzare lavoratori stagionali extracomunitari. Questo secondo click day, come segnalato da Coldiretti, ha visto ieri esaurirsi in poche ore le domande per gli 82.550 posti disponibili.