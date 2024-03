Un 72enne è stato trovato, nella tarda serata di ieri, senza vita in strada, in via Suglia, nel rione Japigia di Bari. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno notato il corpo e hanno chiamato 118 e polizia, ma l’uomo era già deceduto e i sanitari non hanno potuto fare nulla.

La morte sarebbe stata causata da un malore improvviso, la salma è stata infatti già restituita alla famiglia.