Imprenditrice morta alla Madonnella, il marito: «Tumore scoperto solo dopo la nascita di nostra figlia. Si è sempre sottoposta alle cure»

«Mia moglie ha scoperto il tumore dopo aver partorito e si è sempre sottoposta alle cure». Il marito di Feliciana Chimenti, per gli amici Fely, titolare di un negozio nel quartiere Madonella di Bari, deceduta tre giorni fa a causa del brutto male.

Gabriele non vuole la "solidarietà" di Matteo Salvini, che era intervenuto commentando la storia di Feliciana definita "mamma coraggio".

A chiarire i contorni della vicenda è stato proprio il marito: «Mia moglie ha scoperto "la cosa" solo dopo aver partorito la nostra secondogenita e si è sempre sottoposta a tutte le cure previste», ha detto «l'amore di mia moglie era, ed è immenso, verso i nostri figli, verso di me e verso gli "ultimi", i più sfortunati, tipo quelli che si imbarcano perché hanno 2 alternative: morire a casa propria di fame/stenti/guerra o chi si imbarca nel tentativo di "svoltare" e cambiare vita».

La storia

L'imprenditrice artigiana è morta a soli 44 anni nel pomeriggio di domenica, 16 luglio, all’ospedale di Grumo.

Con il suo estro e maestria portava avanti la sua passione: cucire e creare. Era titolare di un negozio in via Cardassi, al numero 83, l’atelier "Ineffetti" dove con le su mani produceva accessori e abbigliamento fatti a mano. Grandi borse, vestiti variopinti e accessori unici e colorati. Tanti bottoni utilizzati per le creazioni di collane e orecchini. Cuciva anche le cinte. Di lei ora in tanti ricordano il suo sorriso di quelli "che non si dimentica" - dicono in tanti. Tanti i messaggi di cordoglio. "Era una anima bella", perciò come dicono alcuni amici "è il tempo del dolore".