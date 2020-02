Bari, al via incontro Cei. Bassetti: «Liberi di partire o di restare». Poi cita Moro

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il muro che divide i popoli è un muro economico”, migranti “liberi di partire, liberi di restare». Lo ha detto a bari il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, che aprendo l’incontro promosso dalla Cei a Bari ha denunciato: «C’è una frontiera invisibile nel Mediterraneo che divide i popoli della miseria da quelli del benessere, e non conta se al di qua e al di là di questa frontiera ci sono minoranze ricchissime e crescenti impoverimenti. È stata tradita la promessa di sviluppo dei popoli usciti dagli iniqui sistemi coloniali del secolo scorso, sono ridotte le capacità degli Stati più ricchi di condurre politiche sociali inclusive, c’è un nesso inscindibile fra la povertà e l’instabilità dell’area mediterranea!”. “Non potrà esserci pace senza miglioramento di vita nelle aree depresse del Mediterraneo e nell’Africa sub-sahariana – ha proseguito il cardinale – non potrà esserci sviluppo (ecologicamente sostenibile) senza che cambino le regole che sottostanno ad una economia dell’iniquità che uccide. Non potrà esserci arresto delle crisi migratorie e umanitarie senza che – oltre alla cessazione delle guerre – sia restituito a ogni uomo e a ogni donna, cittadini del mondo, il diritto di restare nella propria patria a costruire un futuro migliore per sé e per la propria famiglia, e senza che a questo diritto sia affiancato anche l’altro: quello di spostarsi! Liberi di partire, liberi di restare è la linea che come Conferenza episcopale italiana ci siamo dati nella nostra azione solidale nei confronti dei popoli impoveriti del sud del mondo».Poi Bassetti, che ha aperto i lavori del forum che avranno come clou l'arrivo del papa domanica prossima, ha citato Aldo Moro: «Aldo Moro, un martire della terra che ci ospita, un uomo - come lo definì san Paolo VI - «buono, mite, saggio, innocente - osservava con un misto di realismo e di fiducia -. Forse il destino dell'uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di avere perpetuamente della giustizia fame e sete. Ma è sempre un grande destino». È con questa citazione dello statista pugliese che il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha concluso il suo intervento in apertura dei lavori dell'incontro Mediterraneo frontiera di pace a Bari.«In uno spazio geografico relativamente piccolo abbiamo assistito, e assistiamo ancor oggi in pieno ventunesimo secolo, alla lezione di una marcata accentuazione delle identità/alterità delle genti che vi abitano. Non si tratta soltanto di mettere in secondo piano quello che ci divide e puntare su ciò che ci accomuna, correndo i rischi di appiattire le identità e deprezzare i tesori dei popoli. Ancor di più, occorre riscoprire integralmente se stessi alla luce dell'altro».È uno dei passaggi dell'intervento di monsignor Antonino Raspanti, vice presidente della Cei, durante la prima giornata di lavori dell'incontro in corso a Bari con vescovi e patriarchi cattolici del Mediterraneo. «Non possiamo limitarci alla denuncia dei crimini e delle ingiustizie, che non dobbiamo peraltro negligere. Abbiamo il dovere - ha detto Raspanti - di indicare come la strada nella quale il Mediterraneo è immesso sia connessa con il piano divino di salvezza in Cristo, quanto se ne allontani e dove Dio vuole che indirizziamo i nostri passi per rimanere fedeli a lui, Signore della storia». «Non possiamo, inoltre, ignorare il nuovo scenario di questa connessione disegnato dalle tecnologie digitali, - ha aggiunto il vice presidente Cei - in quanto instaurano una società nella quale incontriamo l'altro in spazi che per loro natura sono mediati da tali tecnologie. Ciò che inasprisce le polarizzazioni, infatti, e accentua le crisi è la nostra inabilità a vedere e discernere chiaramente o comprendere l'altro, in quanto lo incontriamo tramite uno spazio digitalmente mediato».