Guasto al traghetto, salta la Bari-Dubrovnik: passeggeri a terra

Per un guasto, al momento imprecisato, non è partito il traghetto che effettua il collegamento Bari - Dubrovnik e che avrebbe dovuto condurre in Croazia, molti turisti pronti per le vacanze di Ferragosto. Turisti provenienti non solo dalla Puglia. A quanto appreso, il guasto è stato comunicato in serata ai viaggiatori, alcuni dei quali sono stati smistati ad Ancona, sulla tratta per Spalato. Altri dovranno rinviare la partenza e saranno comunque rimborsati.

Non tutti sono partiti

La vicenda viene seguita dall'Autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale. Secondo quanto emerso non sarebbe stato possibile garantire il viaggio a tutti, per via del pienone sulle altre navi, dovuto al periodo di maggiore afflusso di vacanzieri.