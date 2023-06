Sette appuntamenti per uno screening gratuito dal dentista

"Un dentista per tutti", un programma in sette appuntamenti e incontri fino all'8 giugno del prossimo anno quando ci sarà la festa del sorriso. Oggi la prima giornata dedicata allo screening odontoiatrico gratuito della popolazione all'interno di Centri Odontoiatrici Specialistici a Bari. All'evento anche le assessore alle politiche educative, Paola Romano, e quella al Welfare, Francesca Bottalico.

Il primo appuntamento

In questo primo appuntamento sono stati invitati a partecipare genitori e bambini in carico nelle strutture del Comune di Bari gestite dalla cooperativa no profit Help – Assistenza e Tutela per Tutti. Nella struttura che ospita l'evento ci sono avanzati strumenit di diagnositica digitale, oltre ad apparecchiature di ultima generazione come lo scanner digitale dentale.