Cavi interrati e via l’elettrodotto: così la metropolitana prende forma. Il progetto

La metropolitana di superficie di Bari prende forma e ormai sembra mancare poco alla conclusione dell’opera attesa da anni. L’elettrodotto al quartiere Cecilia è ormai un brutto ricordo, è stato abbattuto e sono quasi giunti a conclusione i lavori di interramento dell’elettrodotto Terna presente sull’ultimo tratto della ferrovia metropolitana Bari-Quartiere San Paolo di Ferrotramviaria.

Nel mese di luglio è stato completato l’interramento dei cavi e attivata la loro alimentazione, mentre a partire da ieri e fino a martedì prossimo 12 settembre, si sta procedendo alla calata dei cavi e allo smantellamento dei tralicci.

Si tratta di un’opera attesa da tantissimo tempo dai cittadini, che per anni hanno lottato affinché venisse eliminata quella struttura così vicina alle case.

Un'opera attesa da anni



E soddisfazione in merito all’addio all’elettrodotto è stata espressa via social da Nadia Giacobelli, cittadina attiva del quartiere Cecilia e tra coloro che hanno lottato per questo risultato: «Era il mese di febbraio 2014 quando un gruppo di mamme e un farmacista raccolsero 5mila firme in una settimana vennero protocollate e consegnate al comune di Modugno – scrive -. Dopo pochi giorni, il dottor Nicola Magrone, allora sindaco da poco, ci volle incontrare ed ascoltare, passando con noi cinque ore. Andando via ci promise che quei tralicci sarebbero stati tolti. Dopo nove lunghi anni da quella raccolta firme possiamo finalmente gioire».

Il progetto

L’intervento, finalizzato ad alimentare il cavo interrato e disalimentare quello aereo, è preliminare alla realizzazione del secondo lotto della ferrovia (il tratto da Cecilia a Delle Regioni) già finanziato dalla Regione Puglia per 36 milioni di euro, nel cui ambito erano compresi i circa 3,2 milioni di euro destinati a Terna per l’opera di interramento. Il contratto di appalto per il prolungamento della ferrovia Cecilia-Delle Regioni è stato sottoscritto a giugno e Ferrotramviaria sta procedendo per la consegna delle prestazioni progettuali. «Prende corpo la realizzazione dell’ultimo lotto della metropolitana Bari-Quartiere San Paolo di Ferrotramviaria – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia -. La linea elettrica ad alta tensione della potenza di 150 KV nel cuore del quartiere Cecilia è ormai interrata e i tralicci verranno rimossi in questi giorni». «Con essi sparisce un problema ambientale e di salute pubblica, che ha per troppo tempo interessato un’area densamente popolata – aggiunge Maurodinoia -. Area che con la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana verso la stazione Delle Regioni sarà sempre meglio servita e collegata al centro di Bari».

La galleria



Il progetto relativo al prolungamento della metropolitana prevede la realizzazione di ulteriori 0,8 chilometri di linea, tutti in galleria. E l’intervento rientra in una serie di progetti che puntano a migliorare la mobilità del territorio dell’area metropolitana di Bari, approvati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La presenza dell’elettrodotto aveva finora bloccato la possibilità di proseguire con il progetto. Per questa parte dei lavori sono stati stanziati circa 3 milioni e 200 mila euro, mentre l’importo complessivo dell’intervento è pari a 36 milioni di euro. La linea, ad oggi, è lunga 9,296 chilometri, e prevede corse con un intervallo di circa 40 minuti, da Bari Centrale fino all’attuale ultima fermata a Cecilia.



