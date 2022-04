Bari, alberi al posto dei parcheggi. L'assessore: «Più verde e meno asfalto per la città»

Verde al posto dell’asfalto. È la strategia del Comune per trasformare angoli abbandonati e grigi della città in spazi per la collettività. L’ultimo progetto riguarda il San Paolo, a Bari, in particolare lo studio di fattibilità su viale Lazio dell’importo di 350 mila euro. All’incrocio tra viale Lazio e via Marche, a pochi metri dal mercato coperto, c’è un’area parcheggio che sarà completamente ridisegnata persino con uno spazio riservato ai più piccoli. In particolari i lavori riguarderanno l’eliminazione dell’asfalto esistente, la realizzazione di vialetti, di spazi con alberi e giochi, di un marciapiede più ampio, la sistemazione di panchine e cestini. Altro progetto riguarda via Don Gnocchi al San Paolo: qui con 400mila euro si trasformerà l’attuale zona verde degradata in uno spazio più accogliente, con panchine e un nuovo impianto di illuminazione.

Le parole dell'assessore



«Si tratta di progettualità importanti per riqualificare e rendere vivibili due spazi del quartiere San Paolo attualmente sottoutilizzati - commenta l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso -, specie quello in via Don Gnocchi che, una volta rinnovato, potrà diventare un luogo di socialità e di ritrovo anche nelle ore serali». Ma gli interventi di “greening” o di rigenerazione urbana di uno spazio pubblico rientrano nella strategia del Comune di restituire ai cittadini aree abbandonate o sottoutilizzate, trasformandole radicalmente. Riempiendole di verde anche per ridurre la concentrazioni di polveri sottili nell’aria. E le progettualità che l’amministrazione sta avviando sono diverse. A cominciare dalla trasformazione di uno spazio attualmente occupato da un parcheggio vicino al nuovo mercato Santa Chiara, tra via Peucetia e via Pitagora a Japigia.

«Ora lì c’è l’asfalto – continua Galasso – ma la nostra intenzione è quella di seguire un po’ lo stesso progetto avviato sul park and ride di largo Due Giugno, cioè di sistemare alberature, file di siepi utili a catturare le polveri sottili. Rendere insomma l’area più confortevole». Questi interventi di “greening” rientrano in un finanziamento più ampio da sette milioni di euro del Pon Metro che riguarderanno varie zone della città.

La mappa dei lavori



Interventi simili sono già previsti ad esempio su via Postiglione dove saranno allargati i marciapiedi e saranno piantati alberi. «Ovunque ci sarà spazio – continua ancora Galasso – contiamo di piantare alberi”. Sempre a Japigia vicino al Pirp ci sono spianate di asfalto che si proverà appunto a trasformare, salvaguardando il parcheggio ma piantando nuovi alberi. Altri esempi al San Paolo dove nella futura rotatoria di via Caposcardicchio saranno realizzati spazi per i bambini, o ancora si prevede di trasformare via Silvesti e via Di Giesi in zone 30 anche qui allargando i marciapiedi e creando filari di alberature.

Un intervento in atto è a San Girolamo in via Tomasicchio dove proprio sul lungomare da poco risistemato, il progetto iniziale non aveva previsto alcuno spazio per i bambini: da qui la decisione del Comune di riqualificare l’esistente. «Anche lì – conclude Galasso – stiamo recuperando un’area completamente abbandonata ridandole nuova vita». Si sta infatti realizzando uno spazio per i piccoli, a ridosso del nuovo lungomare, con una pavimentazione in gomma antitrauma, dove saranno posizionate le attrezzature ludiche: altalene, scivoli e strutture da gioco multiple. Lungo il perimetro dei tre lati dell’area verranno inoltre costruiti dei muretti di contenimento che avranno una conformazione ergonomica così da essere utilizzati anche come sedute - a uno o due livelli, tipo gradinata - dalle famiglie che potranno stazionarvi senza perdere d’occhio i propri figli. L’intervento prevede anche l’installazione di un sistema di pubblica illuminazione e sorveglianza oltre che la piantumazione di nuovo verde, alberi e arbusti che andranno a circoscrivere il perimetro della pavimentazione. Il costo dell’opera è di 250 mila euro.