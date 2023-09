A fuoco i rifiuti compattati, incendio domato. Il sindaco raccomanda di stare in casa

È stato domato in un'ora l'incendio che nel pomeriggio di oggi è divampato in un'area esterna al capannone della azienda Recuperi pugliesi Srl di Modugno, alle porte di Bari, dove erano raccolti rifiuti compattati. Lo rende noto la società che in una nota parla di «piccolo» rogo scoppiato in una zona «estremamente circoscritta».

La raccomandazione: limitare le attività all'aperto

Le fiamme non hanno provocato «danni a persone e cose», puntualizza la Srl che «valuta azioni legali nei confronti di coloro che diffonderanno notizie infondate circa l'entità e le conseguenze dell'incendio». Intanto, «in via cautelativa» il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, ha firmato una ordinanza con «cui dispone di limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva e di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti».

Da Palazzo di città fanno sapere che dell'incendio «è stata interessata l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che provvederà alle verifiche del caso».

Foto cortesia di Bit-Live