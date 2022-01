Salento, monossido di carbonio dalla caldaia: intossicata una coppia, bimbo in salvo

In stato confusionale e vicina a perdere i sensi una coppia soccorsa questa notte dal personale medico del 118 e dai vigili del fuoco nella loro casa di Merine, frazione di Lizzanello: ha inalato i fumi della caldaia. Monossido di carbonio che ha intossicato moglie e marito nella comunità due passi da Lecce. Intanto sono riusciti a mettere in salvo il loro babino prima che anche lui inalasse i fumi.

L'intervento delle squadre di soccorso del Salento c'è stato attorno all'1.50 circa, in via San Pio X. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato la coppia in stato confusionale presa in cura dal personale del 118. Con gli accertamenti tecnici è stato possibile appurare la presenza di monossido di carbonio all’interno dell’appartamento, causato dal malfunzionamento della caldaia. Nessun problema per il figlio della coppia, anch’esso in casa al momento dell’accaduto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la caldaia e hanno provveduto alla ventilazione degli ambienti.