William compie 41 anni, la tenera foto del papà Carlo. Il (difficile) compleanno del futuro re: tra voci di infedeltà e le accuse del fratello Harry

Il suo primo tour da erede al trono d'Inghilterra cominciò quando aveva appena nove mesi. William fu chiamato a svolgere il suo primo ruolo ufficiale, accompagnando i genitori in un Royal tour durato sei settimane in Australia e Nuova Zelanda – rompendo la tradizione a corte, che in occasioni simili avrebbe invece visto separare genitori e figli troppo piccoli. Da lì, il piccolo Will cominciò a capire subito quale sarebbe stato il suo posto nella Royal Family (di certo non un ruolo "di scorta" come direbbe Harry) e oggi che compie 41 anni accanto alla moglie Kate Middleton e ai figli, George, Charlotte e Louis, il principe di Galles si prepara a diventare il futuro re.

I festeggiamenti a Windsor

Nel giorno del suo compleanno, 21 giugno, il principe festeggerà con la moglie e i principi George, Charlotte e Louis nel privato della loro residenza a Windsor, quella che non riescono a lasciare benché sia troppo piccola perché lo zio Andrea di York si rifiuta di cedere loro il Royal Lodge per traferirsi nel Nottingham Cottage che fu nido d'amore di Harry e Meghan. Trasloco mancato a parte, non sarà questo un compleanno facile per il principe perché nel giro di poco più di un anno William ha dovuto confrontarsi più volte con l'opinione pubblica, decisa a capire la verità in merito al suo rapporto con il fratello Harry - che di lui ha macchiato irremediabilmente l'immagine, con le rivelazioni contenute nel suo libro autobiorafico "Spare". Non si tratta solo di sapere come sia andata quella famosa lite scoppiata in merito al ruolo di Meghan e sfociata in un episodio di violenza da parte del fratello maggiore, ma anche di capire quale rapporto i fratelli Windsor abbiano avuto davvero durante gli anni, alla luce dei racconti di Harry in merito a un William distante e perfino in costante competizione con lui.

La presunta amante

A tutto questo si è aggiunto l'emergere di indiscrezioni, o meglio illazioni, in merito alla relazione che il principe avrebbe allacciato con Rose Hansbury, marchesa di Cholmondeley, dalla quale sarebbe perfino nata - stando ai racconti dei tabloid - una figlia illeggittima: Iris Marina Aline nata nel 2016, ovvero mesi dopo l'ipotetico flirt di Rose con William. Voci che lui mette a tacere pubblicando una foto che lo ritrae padre modello, che posa con i figli nel tenero ritratto postato in occasione del Father Day, mettendo in pratica il modello genitoriale impartito da sua madre, la principessa Diana, e cercando di non crescerli troppo lontani dalla realtà, portandoli per esempio - come ha dichiarato due giorni fa al Times - a visitare centri di accoglienza per senzatetto, proprio come mamma lady D fece con lui e Harry quando erano bambini.

La difesa della Royal Family

In una recente intervista al domenicale britannico Sunday Times, William ha ammesso che non tutti sono fans dei Windsor e che ne comprende le motivazioni. Ma ha voluto difendere la sua famiglia, proprio come aveva fatto, a sorpresa, all’indomani delle accuse di razzismo lanciate tre anni fa dal fratello Harry, rispondendo con una certa irritazione a un giornalista: «Non siamo razzisti!». «Penso che sia difficile a volte rendersi conto di cosa fa concretamente la mia famiglia» ha detto il principe ai giornalisti del Sunday Times. «Ma siamo molto impegnati in una grande quantità di cause, interessi, cene ufficiali, riunioni, visite.

Lo facciamo ogni giorno, durante tutto il corso dell’anno. E continueremo a farlo, aiutando dove e quando possiamo»

L’impegno di William in favore dei senzatetto

Le ultime iniziative annunciate recentemente dal principe sono state definite un po’ troppo “politiche” per un principe del Galles. William sembra, infatti, seriamente intenzionato a mettere fine al problema degli homeless e ha già approvato la costruzione di nuove abitazioni anche sui terreni del suo Duchy of Cornwall. Iniziativa lodevole ma che ha fatto suonare qualche campanellino d’allarme a corte: l’iniziativa interferisce con i programmi del governo a Westminster.

La foto di auguri di Re Carlo

Re Carlo ha deciso di condividere una foto inedita, un ricordo molto dolce con il figlio maggiore ed erede al trono. Il rapporto tra William e Carlo è molto forte e unito, soprattutto da quando Harry ha deciso di allontanarsi dalla famiglia reale per poter andare a vivere in California, insieme alla sua nuova famiglia, con la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet. Si tratta di una foto scattata durante le prove del giorno dell'incoronazione di re Carlo. William e Carlo si sorridono e scherzano tra di loro, mentre il principe è intento ad aiutare il padre ad indossare le "nuove vesti" da re.