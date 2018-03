© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incubo in Georgia. Unadella stazione sciistica di Gudauri, resort a 120 chilometri a nord della capitale Tbilisi a 2.200 metri di altezza, per unancora da chiarire, ha invertito la direzione di marcia, cominciando ad andare all'indietro a una velocità doppia del normale.Molti sciatori sono stati sbalzati con violenza a terra e otto persone, secondo quanto riporta Georgia Today, sono rimaste ferite anche se in modo non grave. Molti gli sciatori sotto choc.