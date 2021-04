Samsung presenta i nuovi Galaxy Book, i notebook più potenti della casa coreana

La mobilità è oggi l’imperativo di tutte le grandi aziende di hi-tech: convergono gli stili, gli ecosistemi ma anche le caratteristiche dei nuovi prodotti. Samsung fa la propria parte in questa naturale evoluzione presentando i nuovi Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, definiti “la nuova generazione di PC ultraportatili che combinano le prestazioni di un notebook con il DNA mobile degli smartphone Samsung Galaxy”. Presentato anche il nuovo Galaxy Book, un personal computer di alta performance e ultrasottile, pensato “per un utilizzo confortevole e dotato delle ultime tecnologie per garantire prestazioni potenti”.

Il Galaxy Book, sottolinea Samsung, è “il più potente dispositivo Galaxy di sempre”, con un processore Intel di undicesima generazione e una scheda grafica Intel Iris Xe che offre grande velocità e fluidità.

Il boom dello smart working ha reso molto richiesti i computer portatili. E i nuovi prodotti di Samsung vanno sicuramente presi in considerazione da chi cerca potenza e portabilità, uniti ai display AMOLED e design molto compatto. Numerose le configurazioni a disposizione, in quanto a potenza e dimensioni dello schermo.

Samsung Galaxy Book sarà disponibile in Italia a partire da metà maggio a un prezzo di partenza di 709€, nelle colorazioni Mystic Blue e Mystic Silver. Galaxy Book Pro 360 è disponibile a partire da oggi a un prezzo di partenza di 1,399€ nella colorazione Mystic Silver e Mystic Navy. La disponibilità di Galaxy Book Pro 360 nella versione 5G in Italia è prevista a partire da agosto.

Galaxy Book Pro è già disponibile a un prezzo di partenza di 1,159€ in Mystic Blue 20 e Mystic Silver. Non manca un’offerta promozionale: acquistando Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 tra il 28 aprile e il 13 maggio e registrando il prodotto acquistato su Samsung Members entro il 3 giugno, gli utenti riceveranno in omaggio i Galaxy Buds Pro.