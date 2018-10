Storia d'amore con la 13enne col consenso dei suoi: 50enne pedinato e incastrato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE/NOVENTA VICENTINA - La posizione del 50enne di Noventa Vicentina che dalla scorsa settimana è aicon l’accusa disu una ragazzina di 13 anni residente nel Thienese, figlia di una coppia conosciuta due anni fa per lavoro, potrebbe aggravarsi. Nei confronti dell’uomo,, di professione artigiano, vedovo con una figlia maggiorenne, i carabinieri della compagnia di Thiene sono certi di avere raccolto prove schiaccianti grazie a pedinamenti in borghese, intercettazioni e telecamere nascoste, tanto da ottenere dal gip un’ordinanza di custodia cautelare per l'uomo. La sua con la 13enne sarebbe una storia d’amore,da quanto emerso nell’indagine dai genitori della ragazzina. Paolo Marchetto sarà interrogato quanto prima dal giudice e potrà dire la sua verità. La vicenda è emersa sulla segnalazione di un cittadino che, circa un mese fa, si era insospettito nel vedere frequentemente la figlia 13enne dei suoi vicini di casa uscirecon un uomo molto più anziano di lei.