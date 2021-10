No Green Pass, oggi nuove manifestazioni a Roma: paura per un altro sabato di disordini

Oggi sabato 23 ottobre tornano in piazza i No Green al centro di Roma. Due le manifestazioni preavvisate in Questura per il pomeriggio nell'area di Circo Massimo.

Una è organizzata da "Liberi cittadini" e l'altra in piazza Ugo La Malfa a cui dovrebbero partecipare, tra gli altri, Enrico Montesano e la deputata Sara Cunial, ex 5 Stelle ora Gruppo Misto, nota per le sue posizioni no vax. Attese complessivamente circa mille.

Dopo i disordini di due settimane fa a Roma, la presenza delle forze dell'ordine sarà massiccia: l'allerta per il timori di nuovi incidenti è ai massimi livelli. A Trieste invece, divenuto il centro delle proteste contro il certificato, si è sciolto anche il presidio in piazza Unità d'Italia. Sempre a Trieste sono stati emessi 12 fogli di via per il corteo indetto e poi annullato.