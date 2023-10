Miss Universo Italia, la finale nazionale in Puglia: vince Carmen Panepinto Zayati

La 23enne Carmen Panepinto Zayati è la nuova miss universo Italia. Ha rappresentato le Marche nella competizione nazionale e rappresenterà l'Italia alla finale internazionale di miss universe a El Salvador il prossimo 18 novembre. Laureata in ingegneria elettronica a Pisa, sta studiando ingegneria biorobotica alla Sant'Anna di Pisa. Appassionata di arti marziali, Mma e Muay Thai, ama anche correre e ascoltare musica leggera, in particolare Adele e Lizzo. Nel testa a testa finale, Carmen ha avuto la meglio su Andrea Pepi, miss universo Sicilia. È stata eletta nella splendida cornice de "Lo Smeraldo" a Canosa (BAT) durante uno show condotto da Daniele Battaglia e Fabrizia Santarelli.

Chi è

La neo miss ama lo sport, il pianoforte e soprattutto viaggiare: è stata anche in Africa, America e Medio Oriente. «Credo fermamente che l'essenza di essere Miss Universe - spiega - risieda principalmente nell'utilizzo delle proprie conoscenze e del proprio vissuto, elementi imprenscindibili che ti aiutano a sostenere il prossimo.

Ed è anche attraverso la partecipazione al concorso che ho trovato ispirazione e motivazione per incoraggiare ragazze e donne a perseguire i propri obiettivi ed a portare cambiamenti positivi nelle loro vite. Un'esperienza, questa, che mi ha donato serenità e mi ha arricchito». «La ma missione - aggiunge - si concentra sull'empowerment delle donne nel campo Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), poiché comprendo che una delle principali sfide che le donne affrontano in questo settore è la mancanza di modelli femminili da seguire. Anche per questo ambisco a contribuire all'abbattimento degli stereotipi legati alle donne, che spesso costituiscono delle barriere per il loro successo, soprattutto in campi scientifici».