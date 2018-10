«Ho in programma di fare dei pattuglioni della polizia a bordo dei treni per cacciare a calci in culo chi non paga o delinque». Queste le parole del vice premier e ministro degli Interni Matteo Salvini, durante una diretta Facebook dal tetto del Viminale. «C'è l'Altare della Patria, posso farlo vedere senza essere accusato di nostalgie mussoliniane, lì l'Eur, poco lontano c'è Latina, con bonifiche di terre che erano paludi e adesso sono città, ma non so se posso dirlo, che le ha fatte Mussolini...», ha detto il ministro dell'Interno, indicando i luoghi della capitale che si vedono all'orizzonte, e ironizzando sul rischio di essere tacciato di fascismo: «Quindi viva la libertà, viva la democrazia».

. Lo prevede un emendamento nel decreto sicurezza annunciato da Salvini. «Chiusura entro le 21 dei negozietti etnici che diventano ritrovo di spacciatori e di gente che fa casino», ha proseguito il ministro dell'Interno, sottolineando che «non è un'iniziativa contro i negozi stranieri ma per limitare abusi di certi negozi che diventano ricettacolo di gente che fa casino».. «Ogni domenica migliaia di unità delle forze dell'ordine sono impegnate a gestire l'ordine pubblico e chi paga? Noi. Chiederemo alle società di calcio di destinare il 5-10% dell'incasso dei biglietti per la gestione dell'ordine pubblico. Non è giusto che siano gli italiani a pagare», ha poi detto il vicepremier e ministro dell'Interno, annunciando un emendamento al decreto sicurezza.Le 10mila assunzioni nelle forze di polizia verranno finanziate con un miliardo tagliato ai fondi destinati all'accoglienza dei migranti. È quanto ha detto ancora il ministro dell'Interno ribadendo che non è intenzione del governo tagliare personale nelle questure e nei presidi di polizia. «Qualche giornale ha scritto che stiamo lavorando per togliere forze ordine. Non è così ognuna delle questure italiane avrà più uomini, nessuna città italiana perderà un solo poliziotto e, anzi, ci saranno più uomini». I soldi per assumerli, ha aggiunto «li troviamo ad esempio tagliando sulle spese per l'immigrazione e l'accoglienza di un esercito di finti profughi. Spero dunque quest'anno di farvi risparmiare più di un miliardo, che significa 10mila forze dell'ordine in più».