Un morto e due feriti gravissimi. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Chieti, nella notte, sullo scorrimento veloce che porta al casello dell’autostrada A25. In base alle prime informazioni, si è verificato uno scontro frontale fra una Smart e un camion, dietro lo stadio Angelini.Per il conducente dell’automobile, Francesco Luciani (nella foto in basso), un cuoco 50enne di Chieti, non c’è stato nulla da fare.La donna seduta al suo fianco, una 26enne di Tocco da Casauria, è stata invece trasportata all’ospedale di Chieti in codice rosso. Prognosi riservata anche per l’uomo alla guida del camion, un marocchino di 51 anni residente a Chieti, ricoverato a Pescara. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, polizia stradale e squadra volante. La dinamica dello schianto è in corso di accertamento: il camion avrebbe invaso la corsia opposta.