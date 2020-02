Auto contro un muro: morti due fidanzati 20enni. Feriti 3 amici, uno è gravissimo. Ritornavano da una festa

Erano fidanzati e rientravano da una festa di compleanno i due giovani morti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in località Albiano Magra, frazione nel comune di Aulla (Massa Carrara). Le vittime sono Andrea Rapallini, 21 anni, residente a Podenzana (Massa Carrara) che era alla guida dell'auto e Giorgia Gallo, 20 anni, residente a La Spezia, che gli sedeva accanto.

Sull'auto, un Alfa Romeo Mito, viaggiavano sui sedili posteriori altri tre giovani: gravissime le condizioni di un 19enne di Bolano, trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa dove è stato ricoverato in prognosi riservata in rianimazione. Portati all'ospedale di La Spezia altri due giovani, uno di Santo Stefano Magra e uno residente anche lui a Bolano, rimasti ferito in modo molto grave. La tragedie è avvenuta in un tratto di strada già teatro di altri incidenti.

