È lungo quanto tre campi da calcio. L'Icon of the Seas è il transatlantico più grande del mondo. Giovedì è entrato per la prima volta in acqua a Turku, in Finlandia. Il "gigante dei mari" ha percorso diverse centinaia di chilometri prima di tornare al cantiere. La nave da crociera di Royal Caribbean International (tre metri più lunga della Wonder of the Seas, che finora deteneva il record mondiale) pesa quasi 250.800 tonnellate, quanto 1500 balene, e cinque volte il Titanic (che si fermava a 50.000). Icon of the Seas sarà in grado di ospitare a bordo 5.610 passeggeri e 2.350 membri dell'equipaggio.

"Nella sua prima serie di prove in mare, Icon of the Seas ha navigato per centinaia di miglia, durante le quali sono stati testati i motori principali, lo scafo, i sistemi frenanti, lo sterzo, i livelli di rumorosità e vibrazioni", ha affermato la società in un comunicato rilasciato al giorno dopo le prove. Icon of the Seas è il primo transatlantico di Royal Caribbean International ad essere alimentato a gas naturale liquefatto (GNL) e con tecnologia a celle a combustibile. Nonostante questi sforzi per avere un futuro energetico migliore, l'azienda norvegese-americana è uno dei maggiori emettitori di CO₂ secondo diverse ONG.

«Una seconda serie di prove in mare è prevista più avanti nel 2023». Bisognerà attendere l'inizio del 2024 per il primo viaggio. Dove si troveranno sei acquascivoli, le sette piscine, i nove idromassaggi, i 20 ponti o addirittura gli otto quartieri tematici.

In molti già hanno prenotato la propria crociera. "Questo è letteralmente il lancio di un nuovo prodotto di maggior successo che abbiamo mai avuto", ha affermato nella stessa versione . La prima crociera di Icon of the Seas partirà da Miami, in Florida, negli Stati Uniti, il 27 gennaio 2024. Rimarrà lì fino ad aprile 2025. Navigherà crociere di 7 notti per i Caraibi.