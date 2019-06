I 40 anni di Quotidiano racchiusi in uno scatto/RACCONTA IL "TUO"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è un Quotidiano da ricordare nella vita di ognuno di noi. Aprite la mente, guardatevi intorno, mettete a fuoco e scattate. Questa volta non vi chiediamo di sfogliarci ma di celebrare e festeggiare i quarant'anni del Nuovo Quotidiano di Puglia inviandoci la più significativa foto che possa rappresentare questa storia nella vostra vita, nel vostro contesto sociale o semplicemente dal vostro punto di vista.È partito lo scorso 3 giugno il nuovo concorso fotografico a premi ideato dalla testata pugliese, con il titolo Il tuo Quotidiano. Dopo il successo delle precedenti edizioni, sempre conclusesi con centinaia di foto ricevute e diverse decine di migliaia di utenti unici e di pagine visitate, ancora un'occasione di forte coinvolgimento dei lettori. Il tema scelto è Quarant'anni del Nuovo Quotidiano di Puglia nel Salento: chiunque vorrà potrà inviare una foto che riesca a raccontare in un'immagine il proprio rapporto con il giornale. In particolare si chiede che la copia del giornale possa essere utilizzata come un modello da fotografare in primo piano, mentre sullo sfondo ci sarà la meraviglia del Salento, nelle sue diverse forme e situazioni.Come sempre il contest è suddiviso in due fasi, una esclusivamente dedicata alla pubblicazione delle foto e l'altra alla sola votazione delle stesse. Avete ancora tempo fino al prossimo venerdì per inviare i vostri scatti. Requisiti richiesti: formato jpg, peso massimo di 500kb a foto e invio di non più di quattro foto per utente. Da sabato non sarà più possibile partecipare con le proprie opere ma solo votando quelle partecipanti e presenti, dunque, nella galleria già attiva all'indirizzo http://contest.quotidianodipuglia.it/iltuoquotidianodipuglia. Si potrà votare fino al 10 luglio, tramite il mi piace di Facebook visibile e cliccabile sotto ogni soggetto fotografico. Ce n'è per tutti, c'è spazio per ogni visione. E non c'è limite alla possibilità di stupire. All'interno del tema proposto, il soggetto della fotografia può essere libero. Scatenate i vostri obiettivi visto che ne abbiamo ormai sempre almeno uno a portata di mano, grazie agli smartphone, ormai diffusissimi e più che popolari. Gli obiettivi, insomma, non mancano, pronti a catturare immagini in ogni momento. L'intento di Nuovo Quotidiano di Puglia è ancora una volta di raccogliere, in un'unica sfilata, immagini inedite che sintetizzino la storia del territorio, in questo caso attraverso la storia della testata giornalistica quotidiana più rappresentativa del Salento.Ricchi premi offerti da Valentino Caffè per le cinque foto che riceveranno più voti. In particolare, il primo classificato per un valore di oltre settecento euro. Per gli utenti sul podio, anche un abbonamento annuale alla versione digitale del Nuovo Quotidiano di Puglia. Lo smartphone, con la complicità del web e dei social in particolare, fa viaggiare le nostre emozioni bloccate in una foto. Questo contest nasce per dare spazio alla creatività quotidiana dei lettori. E, sia chiaro, non solo per improvvisati fotografi da cellulare. Sono ovviamente ben accolti scatti d'ogni genere, anche realizzati da comunissime o professionali macchine fotografiche che per fortuna continuano a sopravvivere.