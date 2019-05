Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di martedì 28 maggio 2019. Nessun 6 e 5+

estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 28 maggio 2019: con i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto di oggi: 8 30 33 58 84 89 Jolly 88 Superstar 53 . Nell'ultima estrazione non si è registrato nessun 6 né 5+. Il Jackpot è arrivato così alla straordinaria cifra di 160.500.000 euro.



Million Day, diretta estrazione di martedì 28 maggio 2019: i numeri vincenti



LOTTO, LE RUOTE

BARI 84 66 56 79 68

CAGLIARI 79 70 54 31 1

FIRENZE 60 33 84 18 78

GENOVA 32 73 16 31 61

MILANO 49 71 7 13 65

NAPOLI 28 1 89 74 44

PALERMO 65 13 67 36 5

ROMA 16 68 63 54 35

TORINO 79 17 50 64 52

VENEZIA 5 38 68 32 35

NAZIONALE 52 5 9 69 22



SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE



8 30 33 58 84 89

Jolly 88

Superstar 53



10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI



1 5 13 16 17 28 32 33 38 49

56 60 65 66 68 70 71 73 79 84

NUMERO ORO: 84

DOPPIO ORO: 84 e 66



Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.64 di oggi:

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 12 totalizzano Euro: 17.392,51

Punti 4: 595 totalizzano Euro: 356,13

Punti 3: 22.780 totalizzano Euro: 28,06

Punti 2: 368.119 totalizzano Euro: 5,39

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 35.613,00

Punti 3SS: 114 totalizzano Euro: 2.806,00

Punti 2SS: 2.126 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 13.767 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 30.710 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 14.921 totalizzano Euro: 373.025,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 160.500.000,00

