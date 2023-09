Dania Mondini, la conduttrice del Tg1 lasciata in stanza con il collega affetto da flatulenze. A processo sei dirigenti Rai

Sono sei i dirigenti Rai accusati di atti persecutori nei confronti della conduttrice Rai Dania Mondini che ora rischiano il processo. Secondo quanto dichiarato dalla giornalista del Tg1, gli imputati avrebbero portato avanti vessazioni e mobbing nei suoi confronti per quattro anni, a partire dal 2018, mettendola costantemente in stanza con un collega che «non riusciva a trattenere flatulenze ed eruttazioni» e - sempre secondo quanto da lei dichiarato - le venivano affidati solo servizi tv brevi e banali.

Dania Mondini, flatulenze al Tg1: «In ufficio non si respirava ma i capi mi dissero: resta lì o non lavori più»

Dania Mondini e il collega con la flatulenza. I legali della giornalista Rai: «Si è ribellata, cose che capitano soprattutto alle donne»

Secondo il procuratore generale Marcello Monteleone, i dirigenti avrebbero emarginato la Mondini con l’obiettivo di portarla all'esasperazione e infine sostituirla. L’accusa è quindi quella di atti persecutori. I sei giornalisti indagati, che all’epoca occupavano erano in posizioni di vertice all’interno del telegiornale di Rai1, sono Filippo Gaudenzi (vicedirettore del Tg1), Andrea Montanari (direttore del telegiornale all’epoca e attuale direttore di Rai Radio 3), Marco Betello, Piero Felice Damosso e Costanza Crescimbeni. Gli atti persecutori sarebbero andati avanti fino al 2021 e, come scritto dagli avvocati della conduttrice in una recente nota: «Non si trattava solo di incresciose e maleodoranti flatulenze, bensì di fatti gravissimi per i quali da anni aspettiamo giustizia».