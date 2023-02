Cospito, Nordio rigetta richiesta revoca 41 bis: mancano i presupposti. La difesa annuncia ricorso

Caso Cospito, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha rigettato l'istanza di revoca del 41 bis. L'anarchico, in sciopero della fame da oltre 100 giorni, deve quindi restare in regime di carcere duro.

Cospito, come sta? Le sue condizioni non sono «allarmanti». E l'anarchico rinuncia anche agli integratori

Cospito resta al 41 bis

Non ci sono i presupposti per la revoca del 41 bis a Alferdo Cospito. È il cuore del provvedimento con cui il ministro della Giustizia ha rigettato la richiesta dell'avvocato dell'anarchico. A quanto si è appreso, centrale nella decisione del ministro è stata la circostanza che tutte le autorità giudiziarie che hanno espresso il loro parere al ministro - la Procura nazionale antimafia, la Dda di Torino e la Procura generale del capoluogo piemontese - hanno giudicato «infondate» le ragioni di revoca presentate dal legale di Cospito Flavio Rossi Albertini, legate soprattutto a una sentenza della Corte d'Assise di Roma. Il detenuto ha ricevuto una comunicazione dal ministero. Il 41 bis era stato disposto il 4 maggio dell'anno scorso dall'allora guardasigilli Marta Cartabia per quattro anni.

LA NOTA DEL MINISTERO

Nordio, «con un provvedimento articolato ha respinto la richiesta di revoca del regime speciale di detenzione di cui all' articolo 41bis dell'ordinamento penitenziario, presentata dall' avvocato del detenuto Alfredo Cospito», scrive in una nota il ministero della Giustizia.

IL RICORSO

La difesa di Alfredo Cospito annuncia che ricorrerà contro la decisione del ministro della Giustizia, si apprende dall'avvocato Rossi Albertini.