Coolio, morto il rapper americano di Gangsta's paradise: aveva 59 anni. Trovato senza vita a casa di un amico

Coolio, il rapper americano degli anni '90 che ha scalato le classifiche musicali con successi come 'Gangstàs Paradisè e 'Fantastic Voyagè, è morto a Los Angeles all'età di 59 anni. Lo ha detto alla Cnn il suo amico e manager Jarez Posey, senza specificare la causa del decesso. Vincitore di un Grammy, il musicista, il cui vero nome era Artis Leon Ivey Jr, è stato trovato senza vita nel bagno di casa sua da un suo amico mercoledì pomeriggio.

Marcello Toscano, l'insegnante ucciso nel cortile della scuola a Napoli: fermato un bidello, il giallo dell'ultima telefonata

Le cause della morte

«Per quanto ne so ora è che era a casa di un amico ed era nel suo bagno e ha avuto un infarto», ha detto il suo manager, Jarez Posey. I paramedici dei vigili del fuoco di Los Angeles hanno risposto alla chimata intorno alle 16.

La carriera

In una carriera durata quattro decenni, ha registrato otto album in studio e ha vinto un American Music Award e tre MTV Video Music Awards. I suoi altri successi includevano Fantastic Voyage, Rollin' With My Homies, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) e Too Hot. È stato attivo fino alla sua morte - Coolio era nel mezzo di un tour con altre star degli anni '90 tra cui Vanilla Ice e Young MC, e si sono esibiti in Texas solo pochi giorni fa.

Il dolore degli amici vip

"Sto impazzendo, ho appena sentito che il mio buon amico Coolio è morto", ha scritto Vanilla Ice su Twitter. Snoop Dogg ha fatto riferimento al brano famoso in tutto il mondo di Coolio nel suo stesso tributo, scrivendo: "Gangstas Paradise. R I P." Ha anche condiviso una foto dei due in posa sul set del video musicale di Gangsta Walk, brano su cui hanno collaborato nel 2006. "Questa è una notizia triste. Ho assistito in prima persona alla macinatura di quest'uomo ai vertici del settore", ha detto il collega rapper e attore Ice Cube. MC Hammer ha descritto Coolio come "uno dei tizi più simpatici che abbia mai conosciuto". "Brava gente. RIP Coolio", ha scritto, condividendo una foto in bianco e nero del rapper e in seguito pubblicando una seconda foto della coppia insieme, insieme a Tupac e Snoop Dogg.