Clizia Incorvaia è incinta, lei e Paolo Ciavarro avranno un figlio: «Ma i medici dicevano che era troppo tardi»

Lo ha tenuto nascosto «solo per proteggere» quello che ha definito «il segreto più bello». Ma ora Clizia Incorvaia può urlarlo ad alta voce e affida a Instagram tutta la sua gioia: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip è incinta. «Non è stato facile mantenere “solo per proteggere “ il segreto più bello 😍. Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande … avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni ♥️», le parole pubblicate nel post accompagnato alla foto di lei insieme al suo compagno Paolo Ciavarro con tanto di ecografia in bella mostra.

APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA GF Vip 2021, prime liti tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe? Cosa... L'INFLUENCER Ferragni, il gesto in barca della sorella Valentina ripreso da... IL POST Guendalina Tavassi e la fine del suo matrimonio: «La vita non... IL PERSONAGGIO Uomini e Donne, Joele Milan è uno dei nuovi tronisti:... L'INTERVISTA J-Ax: «Quando ho rimborsato i biglietti i colleghi mi hanno... PERSONE Cecilia Rodriguez si vaccina. Ignazio Moser: «Non vuol fare la... PERSONE Charlene di Monaco riabbraccia Alberto, ma la foto fa preoccupare i...

GF Vip 2021, prime liti tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe? Cosa è successo dietro le quinte

Clizia Incorvaia, incinta a 40 anni: «Non siamo yogurt scaduti»

«Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti - ha aggiunto Clizia Incorvaia, 40 anni - E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che è grande, mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti 🔥💪🏻. E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni», ha sottolineato l'ex gieffina con un filo di polemica.

Guendalina Tavassi e la fine del suo matrimonio: «La vita non è quella che vedete su Instagram»

«C’è ancora molto da fare, in una società filtrata dalle stesse donne con gli occhi dell’uomo. Ti aspettiamo gnometto/a ♥️», ha concluso la Incorvaia.

Paolo Ciavarro: spero sia maschio

«Spero sia maschio per non far sparire il mio cognome» ha dichiarato a Gente Paolo Ciavarro. «Sogno di trasferirgli le mie passioni sportive e di accompagnarlo sui campi di calcio, come mio padre Massimo, ha sempre fatto con me. Stando ai nostri calcoli, l'abbiamo concepito a Lampedusa, l'isola del cuore per noi», ha aggiunto.