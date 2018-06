Il dramma di Bode Miller: la figlia di 19 mesi annega nella piscina dei vicini

La polizia ha aperto un'inchiesta. La federazione statunitense di sci ha twittato un messaggio di condoglianze a Miller e alla sua famiglia. Bode Miller è stato lo sciatore più vincente nella storia degli Stati Uniti, con 33 vittorie in Coppa del Mondo, sei medaglie olimpiche e quattro ori mondiali. Si è ritirato ufficialmente qualche mese fa. Miller, sempre attraverso Instagram, ha chiesto il rispetto della privacy. Il campione e Morgan Back, sposata nel 2012 e attualmente in stato di gravidanza, hanno un altro figlio, Edward. Due i figli dell'asso americano frutto di un precedente matrimonio.



Ancora una volta la morte ha risparmiato Bode Miller che nella sua lunga e spericolata carriera ha corso forti rischi, ma continua a non avere pietà nei confronti dei suoi cari. Cinque anni dopo la scomparsa del fratello minore Chelone, il campione di sci ha subito adesso uno strazio se possibile ancor più devastante perdendo la figlia Emeline



Una vita sempre sotto i riflettori tra amori discussi, figli da riconoscere, mogli e dolori, ora il 40enne Miller non ha più nemmeno lo sci a ripagarlo. Le sei medaglie olimpiche, le coppe, i titoli e i record che ha raccolto sfidando a scavezzacollo le discese più pericolose del mondo non potranno restituirgli il sorriso della piccola Emmy, secondo frutto dell'unione con l'atleta e modella Morgan Beck, sposata nel 2012. L'anno dopo, un doppio dramma. Prima la moglie aveva perso un bambino, poi, improvvisa, la morte di Chelone, campione di snowboard, vittima di un attacco epilettico a soli 29 anni.



Proprio al fratello scomparso Miller dedicò la medaglia di bronzo vinta ai Giochi di Sochi l'anno dopo, quando divenne il più 'anzianò medagliato olimpico nella storia dello sci alpino. Il nome del fratello fu poi imposto al figlio Edward Nash Skan, venuto alla luce nel 2015. Prima di lui, Miller aveva avuto Neesyn Dacey, nata nel 2008 da Chanel Johnson, e Samuel Nathaniel, nel 2013 da Sara McKenna.



Nel 2016, infine, era nata Emeline. La polizia di Orange County sta investigando sul tragico incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, e sulle circostanze che lo hanno determinato. Secondo un portavoce delle autorità, al momento dei soccorsi, il cuore della piccola si era già fermato. La famiglia ha chiesto il massimo riserbo per rispetto della memoria della bambina mentre messaggi di commossa vicinanza sono già arrivati dalla squadra di sci alpino statunitense e da molti atleti, da Lindsay Vonn a Mikaela Shiffrin.

