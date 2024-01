Va a mangiare in pizzeria e parcheggia l’auto in un posto riservato, al ritorno trova un biglietto sorprendente

Un gesto certamente scorretto che poteva avere ripercussioni ben più gravi: quella macchina parcheggiata in un posto riservato ai residenti della zona avrebbe potuto subire ripicche e danni ingenti oltre a un conto salato ( per il proprietario) dal carrozziere. Quello che in realtà è accaduto è stata una vera sorpresa: una lezione di rispetto e buon senso civico. Il proprietario dell’auto, al rientro dalla serata trascorsa in una pizzeria a Pomezia, trova un bigliettino: «Quando avrai finito la pizza, se ti va sposta la macchina da un parcheggio di proprietà. Non tua ovviamente».

Cosa è successo

Un venerdì sera trascorso in pizzeria con gli amici e l’odissea nel trovare un parcheggio auto: i più fortunati riescono nell’impresa perché possiedono un garage o un posto assegnato, per altri è necessario più tempo.

E così, per non arrivare tardi all’appuntamento, si è disposti a lasciare la macchina anche negli stalli riservati ad altri abitanti della zona. E’ quanto accaduto a un giovane, nei giorni scorsi, a Pomezia. «Dovevo recarmi alla pizzeria del Colle - racconta Stefano a “Il Messaggero - e ho parcheggiato in un posto a disposizione per gli abitanti del quartiere. C’era un cartello, ma non si vedeva molto bene», spiega. Il ritorno verso l’auto e la sorpresa del giovane nel ritrovare un bigliettino sul veicolo: «Quando avrai finito la pizza, se ti va sposta la macchina da un parcheggio di proprietà. Non tua ovviamente». Nessun danno e zero dispetti, ma un messaggio rispettoso e per nulla prevedibile: «Sono rimasto sorpreso - dice Stefano - il mio è stato un atto scorretto mentre quel bigliettino è stato un gesto onesto». Il giovane ha poi deciso di raccontare l’esperienza all’interno di un gruppo social con l’intento di sensibilizzare anche altre persone: «Prima di tutto chiedo scusa perché hai perfettamente ragione - si legge nel post - e poi ti ringrazio per aver lasciato il biglietto e non aver infierito sull’auto, cosa non scontata. Hai una pizza offerta - scrive ancora il giovane Stefano - e pubblico questo post per sensibilizzare altri che magari non fanno caso ai parcheggi privati, come stupidamente ho fatto io». Il racconto del giovane ha generato diversi consensi e plausi: «Due persone intelligenti e giuste che si incontrano nello stesso momento, episodio epocale», il commento di un utente. «Bravo per aver ammesso il tuo errore - ribatte una donna - e questo sia da esempio».