Caorle, morto in una pozza di sangue e chiuso in bagno il campione di body building Alberto Clementi: aveva 49 anni

Trovato in una pozza di sangue chiuso in bagno: giallo a Caorle per la morte del campione di body building Alberto Clementi. Si è sentito male nel cuore della notte, la fidanzata chiama i soccorsi, ma per Alberto Clementi 49enne di Caorle (Venezia) non c'è stato niente da fare.

Alberto Clementi

APPROFONDIMENTI IL CUORE SPEZZATO Paolo Rossi, l'ultimo saluto della moglie Federica Cappelletti al... CHOC Padova, malore fatale: Anna Bardellone muore a 17 anni, genitori... LA STORIA Paolo Rossi, parla l'ex moglie Simonetta Rizzato: «Il...

Il dramma questa notte nella cittadina marinara veneziana. Clementi, famoso bodybuilder, verso le 2 si è sentito male. È andato in bagno e quando la compagna, di li a poco, non l'ha più sentito è andata a verificare. Inutile ogni tentativo di soccorrere l'uomo, chiuso in bagno. Per entrare i soccorritori, arrivati con il personale sanitario e i Vigili del fuoco, hanno dovuto sfondare la porta. Alberto era nel bagno, in una pozza di sangue.

Sostanze sequestrate

Purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita non è servito. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Portogruaro sono ancora in corso. Gli investigatori hanno sequestrato più sostanze nell'appartamento, alcune al vaglio del laboratorio per appurarne la natura. La salma è stata trasferita in obitorio a Caorle su disposizione del Pm Faion che ha disposto l'autopsia. Toccherà al medico legale Antonello Cirnelli fare piena chiarezza sulla tragedia.

Ultimo aggiornamento: 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA