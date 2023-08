Al via l'obbligo di esporre il prezzo medio dei carburanti, ecco le immagini dei benzinai

(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2023 Scatta da oggi la nuova disciplina per i distributori di carburanti, che pone in capo ai gestori di stazioni di servizio l'obbligo di esporre un cartello con l'indicazione dei prezzi praticati e dei prezzi medi nazionali. Si tratta di una misura introdotta dal governo con l'obiettivo di calmierare la crescita dei prezzi alla pompa. In Autostrada, rileva il Mimit, il prezzo medio della benzina al self è di 1,984 euro al litro, quello del gasolio 1,854. La media regionale stradale vede il picco del prezzo nella Provincia autonoma di Bolzano, con 1,945 euro al litro, segue la Puglia con 1,943 euro. Il prezzo medio più basso si registra invece nelle Marche con 1,892 al litro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev