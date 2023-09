Coccodrillo azzanna un uomo e lo trascina per strada: choc in Florida, il video è da brividi

Il coccodrillo ha azzannato un uomo e poi lo ha trascinato per la strada, sotto gli occhi atterriti dei passanti: è quanto è accaduto venerdì pomeriggio. Un avvistamento a dir poco terribile: il coccodrillo di oltre quattro metri è stato visto muoversi lungo il canale accanto alla strada con un cadavere tra le fauci.

Molti residenti hanno assistito alla terribile scena e hanno cominciato a riprendere il coccodrillo, dopo aver allertato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della cittadina di Largo, in Florida (USA). Hanno risposto alla chiamata anche gli agenti della Commissione per la Conservazione della Fauna Selvatica della Florida e insieme sono riusciti a trascinare il coccodrillo fuori dal canale prima di sparargli. Gli agenti assicurano che l'uccisione è stata, per l'animale, la meno dolorosa possibile.

Il racconto dei testimoni e l'indagine

«C'erano un sacco dei miei vicini ad assistere e mi hanno detto del coccodrillo.

Mentre eravamo lì abbiamo sentito uno sparo e ho dato per scontato che avessero ucciso la bestia», ha detto Jennifer Dean, una donna che abita nella zona. Dopo aver messo in sicurezza l'area, gli agenti sono riusciti a riprendere anche il corpo della vittima, che tuttavia deve essere ancora identificata.

Con tutta probabilità, scrive il DailyMail, il coccodrillo proveniva da un lago non lontano all'interno di Ridgecrest Park.

Le indagini per capire quale sia la causa del decesso e l'identità della vittima sono ancora in corso.