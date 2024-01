Anziana sbranata da un alligatore, la famiglia fa causa alla casa di riposo: «Nessun segnale di pericolo»

La famiglia di una nonna orribilmente uccisa da un alligatore in uno stagno vicino a casa sua ha intentato una causa per omicidio colposo contro la comunità di pensionati in cui vive, sostenendo di non aver intrapreso alcuna azione per proteggere i residenti dal famigerato predatore lungo oltre tre metri, che era così noto da essere soprannominato Henry. Gloria Serge, 85 anni, è stata trascinata verso la morte vicino allo stagno dietro la sua casa di Spanish Lakes Fairways a Fort Pierce, in Florida, il 20 febbraio scorso mentre cercava di proteggere il suo cagnolino dall'attacco.

Coccodrillo bloccato nel ghiaccio, rimane fuori solo il muso: il video choc della "brumazione"

Le riprese di sorveglianza hanno catturato il momento in cui l'alligatore si è avvicinato furtivamente all'ignara nonna, che è stata poi trascinata sott'acqua dalla bestia lunga 3 metri e del peso di oltre 300 chili.

«Un anno fa, ho ricevuto una telefonata che ogni figlio teme di ricevere», ha detto William Serge durante una conferenza stampa giovedì. «Ma non avrei mai potuto immaginare il modo angosciante in cui mia madre ha passato gli ultimi istanti della sua vita. «Questa è stata una tragedia prevenibile al 100%, quindi sono qui oggi a nome di mia madre per condividere la sua storia nella speranza che ciò non accada mai più», ha spiegato il figlio in lutto.

La famiglia di Serge afferma che la Wynne Building Corporation sapeva che la creatura viveva nella proprietà e che non erano state prese misure per mantenere i residenti al sicuro. «In effetti, il quartiere ha chiamato questo particolare alligatore Henry, e l'hanno chiamato Henry perché l'alligatore è stato visto molto spesso sulle rive di questo stagno», ha detto Gary Lesser, l'avvocato della famiglia. Lesser sostiene che i residenti, e persino il personale della comunità, nutrissero regolarmente il predatore, spesso visto sdraiato intorno allo stagno.

«Sorprendentemente, Spanish Lakes in realtà non ha pubblicato alcun avvertimento sull'esistenza di questi pericolosi alligatori di cui era a conoscenza», ha spiegato Lesser. «Non c'erano avvertimenti nelle newsletter settimanali che Spanish Lakes inviava ai suoi residenti». Secondo l'avvocato, i membri della comunità hanno dichiarato che solo dopo la tragica morte di Serge sono stati costruiti e affissi struiti segnali di pericolo vicino al lago.

«È un po' troppo poco e un po' tardi per salvare o riportare indietro Gloria», ha affermato Lesser secondo cui gli Spanish Lakes Fairways «incoraggiavano perfino i residenti a socializzare tra di loro proprio vicino allo stagno e hanno posizionato panchine proprio sulle rive dell'acqua» nonostante sapessero presumibilmente che l'alligatore era in agguato lì vicino». Ancora più strazianti sono le accuse secondo cui Serge sarebbe stata “costretta” a portare a spasso il suo cane proprio vicino allo stagno ed è stata addirittura minacciata di sfratto a causa delle rigide regole della comunità.

«Gloria è stata costretta a portare a spasso il suo cane dietro casa, nel cortile sul retro, vicino allo stagno», ha spiegato Lesser. «Spanish Lakes è una di quelle comunità che ha una regola: non puoi portare a spasso il tuo cane per le strade della tua comunità». In effetti, Gloria aveva ricevuto un avvertimento per violazione e sfratto per aver portato a spasso il suo cagnolino nel cortile di casa sua.«Nonostante la proprietà non abbia segnali di avvertimento per gli alligatori, Cbs12 News ha riferito venerdì che sono stati affissi diversi segnali per informare i membri della comunità che non potevano portare a spasso i loro cani per strada. Ora la famiglia Serge chiede almeno 50.000 dollari di risarcimento danni e prevede di portare la Wynne Building Corporation a processo.

Dopo l'attacco un cacciatore ingaggiato dalla Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ha catturato e ucciso l'alligatore. Il cacciatore di alligatori Robert Lilly, chiamato a catturare il predatore, ha detto: «È stata veramente una lotta- Lo abbiamo catturato sul fondo. Non è mai emerso. È rimasto giù tutto il tempo», ha detto Lilly. «Siamo riusciti a mettergli un secondo gancio e una lenza dura in modo da poterlo sollevare».