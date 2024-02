Villa Castelli, omicidio-suicidio dopo una lite per un parcheggio

Due morti ammazzati questa mattina a Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri si è trattato di un omicidio-suicidio.

La tragedia in contrada Montescotano al culmine di un litigio fra vicini, nell'abitato lungo la Villa Castelli-Ceglie: un anziano Carmelo Cantoro, 81 anni, ha ammazzato a colpi di fucile il vicino Nicola Lacorte, 53 anni, per poi togliersi la vita.

Il movente sarebbe da ricercare in una banale lite per un posto auto in una strada di campagna.

"È una vera tragedia. Nicola era un bravissima persona". Così il sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta. "Appena ho appreso la notizia ho pianto - ha aggiunto il primo cittadino - perché conoscevo bene Nicola. Tutta la nostra comunità è sconvolta. Abbraccio la sua famiglia".

Video di Max Frigione